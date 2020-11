Lukaku: “Giocare col Belgio mi ha fatto bene, visto l’infortunio di prima”

Romelu Lukaku

Lukaku ha realizzato una doppietta in Belgio-Danimarca 4-2, ultima partita del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ha parlato al termine della sfida di Leuven, dove ha battuto Eriksen, e ha parlato anche delle sue condizioni fisiche.

TUTTO RISOLTO – Romelu Lukaku è molto soddisfatto dopo Belgio-Danimarca 4-2: «Era importante qualificarci (per le Final Four, ndr), sapevamo che non sarebbe stato facile. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma è un peccato aver incassato due gol. Sono contento che ci troveremo a fare sia le Final Four sia gli Europei e le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La cosa più importante è che tutti abbiano fatto un buon lavoro di gruppo, non ho mai dubitato delle nostre qualità. Alla fine del primo tempo ci siamo concentrati sugli spazi che potevamo utilizzare per aumentare i pericoli agli avversari. Mi ha fatto bene venire a giocare col Belgio, visto che ero infortunato prima».

