Lukaku e Perisic capitani in Belgio-Croazia: l’attaccante firma l’1-0

Lukaku e Perisic indossano la fascia da capitano nel secondo tempo di Belgio-Croazia. E l’attaccante firma la vittoria belga (vedi video).

SFIDA TRA CAPITANI – Belgio-Croazia è una sfida intrisa dei colori dell’Inter. Da una parte Romelu Lukaku, dall’altra Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. E nel secondo tempo sia il belga, sia l’esterno croato indossano anche la fascia da capitano delle rispettive Nazionali. Ma ad incidere di più sulla gara è BigRom, che firma la vittoria siglando l’unico gol della partita, che vale l’1-0. Per il 9 nerazzurro si tratta del gol numero 60 con la Nazionale dei Red Devils. Per Lukaku e Brozovic 90′ in campo, mentre Perisic esce all’80’. Sul finire della gara, il centravanti belga va anche vicinissimo al raddoppio, ma fallisce il tap in vincente.