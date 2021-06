Lukaku dopo la doppietta: «Difficile per me giocare. Eriksen, avuto paura»

Lukaku ha deciso Belgio-Russia con una grande doppietta (vedi articolo). Dopo il 3-0 di San Pietroburgo l’attaccante dell’Inter ha ricevuto il premio di migliore in campo dall’UEFA e, inevitabilmente, nelle sue dichiarazioni a caldo parla di Eriksen.

REAZIONI CONTRASTANTI – Per Romelu Lukaku doppietta in Belgio-Russia, ma non può festeggiare al 100%: «Sono molto contento per la vittoria. Per me oggi è stato difficile giocare, per quello che è successo al mio compagno Christian Eriksen. Spero che stia bene. Ho pianto molto e avuto paura, ho passato un anno e mezzo con lui e i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e i suoi figli. La vittoria? Ci dà fiducia. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo contenti per la squadra e vogliamo fare bene in questi Europei».