Lukaku convocato dal ct del Belgio Roberto Martinez per prossime 3 gare

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Romelu Lukaku tra i 33 convocati del ct del Belgio, Roberto Martinez, per le partite contro Costa d’Avorio, Inghilterra e Islanda

CONVOCAZIONI – L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, figura tra i 33 convocati dal ci del Belgio, Roberto Martinez, per le partite contro Costa d’Avorio in amichevole e Inghilterra e Islanda di Nations League. Tra gli “italiani” presente anche Dries Mertens del Napoli, Alexis Saelemaekers del Milan e Zinho Vanheusden, giocatore su cui il club nerazzurro vanta ancora un diritto di controriscatto dallo Standard Liegi.

📝 Here are 33 names for our next three games 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/cRWTCEwyQF

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 30, 2020