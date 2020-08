Lukaku convocato dal Belgio per la Nations League: sfida in ‘famiglia’

Secondo quanto comunicato ufficialmente dai canali social della Nazionale belga, Romelu Lukaku è stato convocato per la Nations League. Il centravanti dell’Inter sfiderà anche Christian Eriksen e la sua Danimarca, in una sfida in “famiglia”.

CONVOCATO – Dopo la grande stagione all’Inter con 34 gol all’attivo in stagione, per Romelu Lukaku è arrivata la convocazione nel Belgio per la Nations League. Il centravanti nerazzurro è il grande punto di riferimento in attacco per i ‘Diavoli rossi’, come dimostrato fin dall’inizio della sua carriera in nazionale. Curiosità: al giocatore aspetta anche una sfida tutta nerazzurra con il compagno di squadra Christian Eriksen e la “sua” Danimarca. L’altra sfida, invece, sarà contro l’Islanda.