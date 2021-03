Lukaku chiude la rimonta del Belgio: tris ai danni del Galles

Lukaku ha completato la rimonta del Belgio (vedi articolo). L’attaccante ha chiuso il 3-1 sul Galles, nella partita che si è appena conclusa a Leuven.

BUON INIZIO – Romelu Lukaku in gol nel 3-1 del Belgio sul Galles. Gli ospiti passano a Leuven dopo dieci minuti, con una bella azione palla a terra e splendido assist di prima di Gareth Bale per Harry Wilson. Pareggio quasi immediato, al 22′ con un tiro da fuori di Kevin De Bruyne. E al 28′ è già 2-1, con Thorgan Hazard che sfrutta lo scivolone di un avversario per colpire di testa indisturbato su cross dalla destra. Ci pensa poi l’attaccante dell’Inter, in campo (ovviamente…) tutta la partita, a completare le marcature su rigore al 73′. Per Lukaku, sullo 0-1, anche un gol fallito nell’area piccola mandando alto su traversone da destra.