Lukaku, il Belgio lo risparmia? In arrivo le convocazioni di Martinez

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Belgio

Lukaku potrebbe non andare a giocare con il Belgio, e questa sarebbe una grande notizia per l’Inter. L’attaccante resta in dubbio e soltanto domani, stando a DH, arriverà la decisione del commissario tecnico Martinez sui convocati.

NIENTE NAZIONALE? – Romelu Lukaku sta provando a recuperare per Atalanta-Inter di domenica pomeriggio (ore 15). L’attaccante belga ha saltato le partite contro Parma e Real Madrid, dopo essersi procurato un risentimento agli adduttori calciando la punizione finita sulla traversa contro lo Shakhtar Donetsk. La “paura” è che, andando in nazionale, possa peggiorare la sua situazione: in fondo è già successo con Alexis Sanchez. Tuttavia il Belgio potrebbe anche decidere di fare a meno di Lukaku, e questo è l’augurio di tutta l’Inter. Secondo DH il centravanti nerazzurro è il principale punto interrogativo nelle scelte di Roberto Martinez, che arriveranno domani. Non è quindi certa la sua convocazione, visto l’infortunio muscolare. Mercoledì prossimo il Belgio giocherà in amichevole contro la Svizzera, partita piuttosto inutile. Poi, sempre alle ore 20.45 e a Heverlee, gli ultimi due impegni di UEFA Nations League contro Inghilterra (domenica 15) e Danimarca (mercoledì 18). La speranza è che a Lukaku sia risparmiata la convocazione, permettendogli di recuperare al meglio: domani l’esito definitivo.