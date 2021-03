Lukaku: «Belgio, mostrata più voglia che qualità. Possiamo fare meglio»

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato della vittoria del “suo” Belgio sul Galles, una prestazione che però non lo ha entusiasmato

PARTITA FRUSTRANTE – Altre parole da parte di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, dopo la vittoria del “suo” Belgio sul Galles. «E’ stata una partita frustrante per tutta la squadra. Sappiamo di poter offrire una partita abbastanza positiva in possesso palla, ma qui è stato difficile fare le giuste combinazioni. Oggi (ieri, ndr) abbiamo mostrato più voglia che qualità. Sappiamo che dobbiamo vincere le prossime partite e siamo contenti di aver iniziato bene. Il campo non è stato facile. Sappiamo che possiamo giocare meglio di oggi (ieri, ndr)».

RIGORE – Lukaku alla fine del match in cui ha segnato il suo 58esimo gol per la Nazionale del Belgio ha spiegato sorridendo. «Quando Eden (Hazard, ndr) non c’è sono io che tiro».

Fonte: rtbf.be – Antoine Hick