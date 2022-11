Lukaku ancora out, l’attaccante salterà anche l’amichevole con l’Egitto

Romelu Lukaku continua a migliorare, ma ancora non è al top della condizione. Il belga continua infatti il suo lavoro di recupero in vista del Mondiale, e per questo oggi pomeriggio non farà parte dell’amichevole Belgio-Egitto.

ANCORA OUT – Oggi pomeriggio alle ore 16:00, il Belgio scenderà in campo dal Jaber Al Ahmad International Stadium in Kwait nell’amichevole contro l’Egitto. La nazionale dei diavoli rossi sarà però ancora orfana di Romelu Lukaku. l’attaccante dell’Inter sta ancora recuperando dall’infortunio alla coscia e negli ultimi giorni ha dato segni di costante miglioramento. Il calciatore non è però ancora al top e punta a esserci almeno per l’ultima sfida del girone contro la Croazia (vedi QUI). Il suo obiettivo è quello di dare una mano alla sua nazionale di arrivare il più lontano possibile, per poi pensare solo all’Inter.