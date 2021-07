Luis Enrique: «Formazione scelta dopo aver visto Lukaku contro l’Italia»

La Spagna è uscita sconfitta ai calci di rigore contro l’Italia venendo eliminata in semifinale. Il CT delle “Furie Rosse” Luis Enrique, ai microfoni di “Rai Sport”, ha commentato le sue scelte di formazione, prese dopo aver visto la prestazione di Lukaku contro la difesa azzurra.

PUNTO DI RIFERIMENTO – La scelta di non schierare Alvaro Morata contro l’Italia ha destato stupore nelle ore precedenti alla partita. Luis Enrique, CT della Spagna, ha preso questa decisione dopo aver analizzato la prestazione di Romelu Lukaku contro l’Italia nei quarti di finale. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate a “Rai Sport”: «Ho visto la partita di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci contro Lukaku. Ho pensato che fosse meglio togliere un punto di riferimento in avanti e inserire un uomo in più a centrocampo. Soluzione che ci ha permesso anche di evitare il loro pressing». Nel match contro gli azzurri, Lukaku aveva trovato il gol su calcio di rigore, ma era stato neutralizzato dalla coppia centrale della difesa di Roberto Mancini. Nelle uniche due occasioni concesse al bomber dell’Inter, a salvare la situazione ci avevano pensato prima Gianluigi Donnarumma con una grande parata e poi Leonardo Spinazzola con un salvataggio sulla linea. La scelta di Luis Enrique ha pagato solo momentaneamente. Morata è stato infatti l’autore del pareggio che ha portato la partita ai supplementari. Suo però anche l’errore decisivo dal dischetto che ha condannato la Spagna all’eliminazione (vedi articolo).