Locatelli ko, tegola per Spalletti: salta la Norvegia e la Moldavia

Manuel Locatelli è costretto a dare forfait per i prossimi impegni della Nazionale validi per la qualificazione al prossimo Mondiale.

TEGOLA – Manuel Locatelli è costretto a lasciare il ritiro azzurro a causa di un problema alla caviglia destra. È una brutta tegola per nazionale azzurra che dovrà fare a meno del centrocampista della Juventus. Gli accertamenti medici hanno confermato l’infortunio, che si aggiunge alla lista di assenze già pesanti, come quella di Buongiorno, costretto a rinunciare anch’egli alla convocazione. Locatelli, centrocampista importante per Luciano Spalletti, rappresenta da tempo uno dei punti di riferimento del centrocampo azzurro. La sua capacità di gestire il gioco, dettare i ritmi e inserirsi con efficacia negli spazi lo rende una pedina importante nelle strategie del commissario tecnico.

Locatelli salterà il prossimo incontro della nazionale italiana

La sua assenza, soprattutto in vista del primo impegno ufficiale di qualificazione al prossimo Mondiale, rappresenta un problema non da poco per l’Italia. Nonostante l’assenza di Locatelli e Buongiorno, Spalletti continuerà a lavorare per trovare la quadratura giusta, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti. Per il prossimo match, Spalletti dovrà valutare attentamente le opzioni disponibili. Tra i candidati a sostituire Locatelli, spiccano giocatori come Cesare Casadei, Davide Frattesi, Samuele Ricci che tanto hanno fatto bene con rispettive maglie di club Inter e Torino scalpitano per un posto da titolare. Il ct può contare su un gruppo solido e determinato, ma la perdita di un giocatore come Locatelli sottolinea ancora una volta quanto ogni partita sarà una battaglia da affrontare con grinta e concentrazione. Se da una parte l’assenza di Locatelli è un duro colpo, dall’altra rappresenta un’occasione per altri giovani di mettersi in mostra.