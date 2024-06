Livakovic riconosce: «Italia con buoni giocatori, tra questi Frattesi!»

Livakovic riconosce le qualità di Davide Frattesi, uno dei protagonisti dell’Italia di Spalletti. Il portiere della Croazia non si fida degli azzurri.

OTTIMI GIOCATORI – Per l’Italia lunedì sera ci sarà il grande match contro la Croazia. Gli azzurri, dopo aver perso contro la Spagna anche meritatamente, dovranno sudarsi la qualificazione agli ottavi contro la Nazionale di Dalic. Tra i croati, oltre agli ex interisti Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic, figura pure il forte portiere Dominik Livakovic. In conferenza stampa, il numero uno croato ha elogiato alcuni giocatori dell’Italia, tra questi pure Frattesi dell’Inter. Le sue parole: «Attaccanti italiani? Hanno una squadra di qualità, Scamacca, Chiesa, Frattesi… Gli italiani hanno buoni giocatori che giocano in grandi club, buoni tiratori e dobbiamo stare attenti a loro».

Frattesi ancora dall’inizio? Spalletti dovrà decidere

CAMBI – In vista di Croazia-Italia, il CT Luciano Spalletti dovrebbe cambiare più di una pedina. La partita contro la Spagna ha palesato notevoli difetti della squadra, che ha dovuto giocare anche con un modulo non proprio adatto alle sue corde. Da capire cosa succederà con Frattesi, uscito dopo il fischio finale del primo tempo per lasciare il posto a Cristante. La mezzala dell’Inter, impiegata nuovamente sulla trequarti, non ha brillato e avuto tanta difficoltà, così come tutta la nazionale.