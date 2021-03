Lituania-Italia, riposa Barella. Gioca Bastoni? Le ultime di formazione

Lituania-Italia, terza sfida del Girone C per la Qualificazione al Mondiale 2022. La squadra allenata da Roberto Mancini scenderà in campo alle 20:45.

LE ULTIME DI FORMAZIONE – L’Italia di Roberto Mancini, dopo aver vinto le prime due sfide del Gruppo C per le Qualificazioni al Mondiale 2022, questa sera alle 20:45 sarà impegnata in trasferta contro la Lituania. L’eventuale vittoria potrebbe essere fondamentale sia per quanto riguarda il morale della squadra (sarebbe appunto la terza vittoria consecutiva) e un balzo dal ventesimo al settimo posto nel Ranking. Mancini, tra assenze e turnover, dovrà dosare bene le forze visti gli impegni ravvicinati. In porta dovrebbe esserci Donnarumma, anche se insidiato da Salvatore Sirigu. In difesa Toloi dovrebbe fare il suo debutto con la maglia azzurra, completerà il reparto con Acerbi, il giovane Alessandro Bastoni e a sinistra Emerson Palmieri. A centrocampo dovrebbe toccare a Pessina, con Locatelli che torna titolare e Lorenzo Pellegrini. L’attacco sarà formato da Federico Chiesa, Ciro Immobile e Federico Bernardeschi.

Italia, di seguito la probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Lo. Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Immobile, Chiesa.