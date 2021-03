Lituania-Italia, Mancini fa ruotare gli 11: chance Bastoni, riposo Barella?

Lituania-Italia è in programma domani alle 20:45. Mancini inizia a sciogliere i dubbi sulla formazione: Salgono le chance di Bastoni, Barella potrebbe partire dalla panchina.

ROTAZIONI – Lituania-Italia è in programma domani sera alle 20:45. Roberto Mancini, ct dell’Italia, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Ma è facile immaginare che il tecnico opti per i calciatori convocati e non ancora impiegati nei match di qualificazione a Qatar 2022. Probabile, quindi, l’impiego di Alessandro Bastoni dal 1′, in coppia con il neo-azzurro Toloi. Discorso inverso può essere fatto per gli altri due calciatori dell’Inter nella rosa Azzurra: Sensi, titolare contro la Bulgaria, dovrebbe cedere il posto a Locatelli. Stessa sorte dovrebbe toccare a Barella, che potrebbe essere risparmiato da Mancini per il match di mercoledì. L’Inter e Conte tengono il fiato sospeso.