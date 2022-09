L’Italia U21 sfida l’Inghilterra: la scelta di Nicolato su Bellanova! Formazioni

L’Italia Under 21 di Nicolato affronta in amichevole alle ore 17.30 i pari età dell’Inghilterra, in attesa del match di Nations League della Nazionale A sempre contro gli inglesi (venerdì, ore 20.45). Il Commissario Tecnico degli Azzurrini non schiera dal 1′ Bellanova dell’Inter

SCELTE UFFICIALI – L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato alle ore 17.30 sfiderà in amichevole l’Inghilterra. Il Commissario Tecnico dei Azzurrini sceglie di non affidarsi dal 1′ a Raoul Bellanova dell’Inter. Di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA U21 (3-5-2): Plizzari; Scalvini, Okoli, Viti; Cambiaso, Bove, Rovella, Miretti, Parisi; Cambiaghi, Pellegri.

A disposizione: Caprile, Sorrentino, Turati, Bellanova, Udogie, Pirola, Canestrelli, Colombo, Moro, Ranocchia, Esposito, Vignato, Fagioli, Cittadini, Ruggeri, Circati.

Allenatore: Paolo Nicolato.

INGHILTERRA U21 (4-3-3): Bursik; Spence, Cresswell, Harwood-Bellis, Colwill; Gallagher, Skipp, Palmer; Gomes, Brewster, Sessegnon.

A disposizione: Aarons, Ramsey, Balogun, Gordon, Griffiths, Garner, Mbete, Thomas, Doyle, Elliott, McAtee, Trafford, Morton.

Allenatore: Lee Carlsey.