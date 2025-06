Lewandowski e il ‘caos Polonia’, parla Zalewski: «Non ci riguarda!»

Robert Lewandowski ha lasciato, in via temporanea, la Polonia a causa della decisione del CT Michael Probierz di rimuovergli la fascia di capitano per conferirla a Piotr Zielinski: sul punto si è così espresso Nicola Zalewski.

IL CAOS – Con Robert Lewandowski fuori, la realtà interna al mondo calcistico della Polonia si è completamente capovolta. Da una Nazionale avente nel centravanti del Barcellona il proprio punto di riferimento, la propria guida in campo e negli spogliatoi a cui affidarsi per tentare di conseguire i risultati auspicati a una realtà svuotata della sua principale fonte di speranze. Per quanto i polacchi possano contare su varie figure di spessore, tra cui i due calciatori dell’Inter Nicola Zalewski e Piotr Zielinski (nuovo capitano della Polonia), è inevitabile che le aspettative e la fiducia dei tifosi nei riguardi della propria squadra siano drasticamente calate. Con il rischio di conseguenze in termini di gestione interna allo spogliatoio.

Zalewski e la ‘linea dominante’ in casa Polonia dopo il nodo Lewandowski

LE DICHIARAZIONI – A parlare del caso Lewandowski è stato Zalewski, titolare nel match perso dalla Polonia contro la Finlandia per 1-2, il quale ha così escluso possibili contraccolpi per la sua Nazionale alle frequenze di sport.interia.pl: «Se la Federcalcio polacca dice che non c’è stata una decisione comune in merito, è andata esattamente in questo modo. L’allenatore decide in queste questioni, noi non abbiamo voce in capitolo e abbiamo il compito di giocare a calcio».