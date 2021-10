Lettonia-Turchia, le formazioni ufficiali: la scelta su Calhanoglu

Lettonia-Turchia si gioca allo stadio Daugava di Riga alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Nessuna sorpresa per Hakan Calhanoglu, che sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

TITOLARE – Lettonia-Turchia di questa sera vedrà in campo Hakan Calhanoglu, in un’importante sfida (specialmente per i turchi) nella corsa per un posto nel prossimo Mondiale del 2022 in Qatar. Di seguito le scelte dei due Commissari Tecnici.

LETTONIA-TURCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lettonia: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjunis, Emsis; Jaunzems, Uldrikis, Cigankis; Gutkovskis.

A disposizione: Zviedris, Matrevics, Sorokins, Oss, Stuglis, Ontuzans, Kigurs, Saveljevs, Fjodorovs, Tarasovs, Krollis, Karklins.

Commissario tecnico: D. Kazakevics.

Turchia: Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Erkin; Kokcu, Ozdemir, Calhanoglu; Under, B. Yilmaz, Akturkoglu.

A disposizione: Bolat, Bayindir, Tufan, Kutlu, Dervisoglu, Yazici, R. Yilmaz, Kabak, Müldür, Dursun, A. Ömür, Ayhan.

Commissario tecnico: S. Kuntz.