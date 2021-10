Lettonia-Turchia, per Calhanoglu vittoria pazzesca su rigore al 99′!

Lettonia-Turchia, match di Qualificazioni Mondiali, si è disputato al Daugavas stadions di Riga. La sfida si è conclusa sul punteggio di 1-2 con un rigore nei minuti di recupero.

ALL’ULTIMO SECONDO – Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu viene scelto nell’undici titolare in Lettonia-Turchia, match del Gruppo G di Qualificazioni Mondiali. La sfida si blocca nella ripresa con lo sfortunato autogol del difensore dell’Atalanta Merih Demiral al 70′. Gli ospiti trovano il pareggio 5′ più tardi con Serdar Dursun. La partita sembra destinata a chiudersi sul punteggio di 1-1, ma al 99′ succede l’incredibile. L’arbitro assegna un calcio di rigore e Burak Yilmaz lo trasforma regalando i tre punti alla propria nazionale proprio all’ultimo respiro. La Turchia vince 1-2 in trasferta e sale a 15 punti, al terzo posto in classifica. Per il centrocampista nerazzurro Calhanoglu 90′ in campo.