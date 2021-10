Lettonia-Olanda, vittoria di misura in trasferta e 90′ per de Vrij e Dumfries

Lettonia-Olanda, match di Qualificazioni Mondiali, si è disputato al Daugavas stadions di Riga. La sfida si è conclusa sul punteggio di 0-1. Impiegati i due giocatori dell’Inter, de Vrij e Dumfries.

VITTORIA – Lettonia-Olanda è una partita di grande interesse per i tifosi dell’Inter. In campo infatti ci sono i due nerazzurri Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. A passare in vantaggio nel match di Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022 sono gli Oranje. Davy Klaassen batte il portiere avversario al 19′ su assist di Memphis Depay. La prima frazione di gioco si chiude sul punteggio di 0-1. Nella ripresa non succede nulla e il punteggio non cambia più. 3 punti per l’Olanda che sale a 16 in classifica. 90′ in campo sia per de Vrij che per Dumfries.