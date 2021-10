Lettonia-Olanda, le formazioni ufficiali: due su due per l’Inter

Lettonia-Olanda si gioca allo stadio Daugava di Riga alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Per l’Inter saranno regolarmente in campo dal primo minuto entrambi i convocati, ovvero Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

DUE SU DUE – Lettonia-Olanda di questa sera vedrà entrambi dei convocati dell’Inter in campo fin dal primo minuto di gioco. A Riga, infatti, partiranno dal primo minuto in difesa sia Stefan de Vrij sia sulla destra Denzel Dumfries, nel 4-3-3 di Louis van Gaal.

LETTONIA-OLANDA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lettonia: Ozols; Savalnieks, Cernomodijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzems, Kigurs, Ciganiks; Uldrikis.

A disposizione: Zviedris, Matrevics, Sorokins, Oss, Stuglis, Ontuzans, Fjodorovs, Tarasovs, Krollis, Karklins, Saveljevs

Commissario tecnico: D. Kazakevis.

Olanda: Bijlow; Blind, van Dijk, de Vrij, Dumfries; Til, F. de Jong, Klaassen; Gakpo, Depay, Berghuis.

A disposizione: Krul, Flekken, Timber, de Ligt, Malacia, Lang, L. de Jong, de Roon, Gravenberch, Malen, de Roon, Koopmeiners.

Commissario tecnico: L. van Gaal