Lazaro vs Skriniar, minuti nelle gambe per entrambi in Austria-Slovacchia

TEST EUROPEO – Termina in pareggio (0-0) la sfida tra Valentino Lazaro e Milan Skriniar, entrambi compagni di squadra all’Inter. I due si sono fronteggiati infatti questa sera con le rispettive nazionali, ovvero Austria e Slovacchia, in un test amichevole di preparazione a Euro 2020. L’austriaco è rimasto in campo per 78 minuti di gioco largo a destra nel tridente alle spalle dell’unica punta Kalajdzic, prima di essere sostituito da Gregoritsch. Partita intera invece per il difensore centrale e leader della difesa nerazzurra, la cui prestazione ha permesso ai suoi di uscire questa sera dal campo con la porta inviolata.