Lazaro, un’altra vetrina per rilanciarsi: tra i pre-convocati per Euro 2020

Valentino Lazaro – giocatore in prestito al Borussia Monchengladbach ma di proprietà Inter – avrà un’altra (prestigiosa) vetrina per rilanciarsi. Il giocatore è stato infatti convocato dall’Austria per la preparazione a Euro 2020.

FUTURO E RILANCIO – L’esperienza all’Inter di Valentino Lazaro fin dal suo arrivo non è stata molto fortunata. La scorsa stagione, dopo sei mesi, il giocatore fu infatti ceduto in prestito al Newcastle. Rientrato alla base, è arrivato un altro prestito, questa volta al Borussia Monchengladbach. Con la cui maglia ha affrontato proprio i nerazzurri nei gironi di Champions League. Per l’austriaco – il cui futuro è ancora in bilico tra un ritorno a Milano e il riscatto da parte dei tedeschi – è arrivata ora una nuova vetrina per rilanciarsi. L’Austria, infatti, lo ha inserito tra i preconvocati a Euro 2020. E difficilmente resterà fuori dalle convocazioni finali, visto che si tratta di una pedina fondamentale per la nazioanale rosso-bianco-rossa.