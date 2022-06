Lazaro non entra, l’Austria perde: Danimarca OK dopo blackout allo stadio

La serata di UEFA Nations League, che ha visto un pareggio per Brozovic in Croazia-Francia (vedi articolo) e una sconfitta con infortunio per Skriniar in Slovacchia-Kazakistan (vedi articolo), si è chiusa in ritardo. Questo perché in Austria-Danimarca, con Lazaro in panchina, c’è stato un blackout allo stadio: nulla di particolare, alla fine è 1-2.

SCONFITTA IN DIFFERITA – È iniziata solo attorno alle 22.15, anziché alle 20.45, Austria-Danimarca del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Un blackout al Prater di Vienna ha obbligato a ritardare il calcio d’inizio, per risistemare l’illuminazione allo stadio. Poi, in campo, è Pierre-Emile Hojbjerg a sbloccare le marcature al 28′ con un inserimento centrale su palla messa in mezzo dalla destra. Pareggia Xaver Schlager al 67′, ma Jens Stryger Larsen a sei minuti dalla fine su giocata di Christian Eriksen trova il definitivo 1-2. Per Valentino Lazaro, che tornerà all’Inter dopo il prestito al Benfica, tutta la partita in panchina.