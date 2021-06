Lazaro, niente amichevole Inghilterra-Austria per lui: il motivo

Questa sera alle ore 21.00 a Middlesbrough andrà in scena l’amichevole Inghilterra-Austria, test in vista di Euro 2020. L’esterno dell’Inter, Valentino Lazaro, non sarà della partita.

FERMATO – Niente Inghilterra-Austria per Valentino Lazaro. Il motivo dell’assenza dell’esterno dell’Inter dall’amichevole di lusso di questa sera – test per Euro 2020 – è presto spiegato: come comunica la nazionale rosso-bianco-rossa, il giocatore ha partecipato a una sessione di allenamenti post-stagionali a Dubai, nel NAS Sport Complex. Viaggio che gli ha impedito – per questioni di quarantena – di volare con i compagni di nazionale in Inghilterra.