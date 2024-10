Lautaro Martinez, Venezuela-Argentina a rischio? Bloccato dall’uragano Milton!

L’uragano Milton ha colpito duramente la Florida, bloccando Lautaro Martinez e i suoi compagni dell’Argentina a Miami in vista della prossima sfida contro il Venezuela.

BLOCCATI – L’Argentina si era radunata a Miami in vista della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Venezuela, programmata per il 10 ottobre. Tuttavia, a causa dell’allerta meteo e del divieto di viaggiare, l’Argentina è stata costretta a rimandare la partenza. Questo potrebbe dunque compromettere la prossima sfida contro il Venezuela e valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, per Lautaro Martinez e i suoi compagni. La nazionale Argentina non ha potuto proseguire il viaggio verso il Sud America a causa delle condizioni climatiche avverse.

La tempesta che blocca la Florida (e l’Argentina)

RITARDO NEL VOLO – L’uragano Milton ha recentemente devastato la costa orientale degli Stati Uniti, causando il caos soprattutto in Florida, dove è stato classificato come categoria 5 dal National Hurricane Center. Le condizioni meteorologiche estreme, con venti di oltre 250 km/h, hanno portato a massicce evacuazioni e alla chiusura di aeroporti e altre infrastrutture vitali. La tempesta, descritta come una delle più potenti degli ultimi anni, ha paralizzato diverse aree, esponendo molte città al rischio di tornado e inondazioni devastanti. Uno degli effetti più visibili dell’uragano è stato l’impatto sui trasporti internazionali.