Lautaro Martinez, ultimo impegno con l’Argentina: Scaloni ha un dubbio

Per Lautaro Martinez ultimo impegno con l’Argentina prima di rientrare in Italia all’Inter. Il Toro è in dubbio contro la Giamaica. Il CT Scaloni dovrà sciogliere le riserve sul suo impiego

ULTIME − Lautaro Martinez all’ultima uscita con la maglia dell’Argentina in questa sosta per le Nazionali. Alle due (ore italiane), l’Albiceleste giocherà una sfida amichevole a Miami contro la Giamaica. Il CT Scaloni sta valutando la formazione da schierare dal 1′. C’è il dubbio in attacco: Lautaro Martinez o Leo Messi. Come riporta Olé, l’attaccante dell’Inter potrebbe giocare nuovamente dall’inizio con la ‘La Pulce’ in panchina per non rischiarlo. Quasi sicuramente dalla panchina anche Joaquin Correa, l’altro nerazzurro in Nazionale argentina.