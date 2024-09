Lautaro Martinez, turno di riposo? Dall’Argentina filtra tutt’altro!

Lautaro Martinez di sicuro non arriverà fresco giovedì a Milano per ricominciare gli allenamenti con l’Inter. Infatti, l’Argentina non lo dovrebbe far riposare.

IN CAMPO – L’Argentina è a caccia di altri successi per archiviare il prima possibile la qualificazione al prossimo Mondiale del 2026. E lo vorrà fare con i suoi uomini migliori in campo: tra questi ovviamente il capitano dell’Inter, candidato Pallone d’Oro e trascinatore dell’ultima Copa America vinta, Lautaro Martinez. Il Toro ha giocato 82′ nella prima partita di settembre contro il Cile, contribuendo alla vittoria dell’Albiceleste con un geniale velo per liberare Mac Allister. Ora contro la Colombia, il Toro, raccontano i colleghi di Tyc Sports, dovrebbe nuovamente giocare dal primo minuto insieme a Julian Alvarez.

L’Argentina va in Colombia con Lautaro Martinez titolare

ULTIME – L’Argentina scenderà in campo domani sera alle 22.30 italiane e lo farà in Colombia. Match comunque ad alta quota, tra i campioni del mondo primi a 18 punti e la nazionale di Nestor Lorenzo terza a 13. Scaloni va a caccia di altri punti e di altre vittorie per consolidare il primato. Dunque, manderà in campo la formazione migliore. Lautaro Martinez coadiuverà ancora con Julian Alvarez e probabilmente anche con Paulo Dybala, in vantaggio sullo juventino Nico Gonzalez, non al top della forma. La probabile formazione secondo Tyc Sports:

(4-3-3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Paulo Dybala.