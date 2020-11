Lautaro Martinez, torna il rischio infortunio: problemi dall’Argentina

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Lautaro Martinez aveva già avuto problemi nel riscaldamento di Atalanta-Inter (vedi articolo), ma ora sembra che il rischio infortunio sia aumentato. L’attaccante risulta aver accusato un fastidio nel corso dell’allenamento di oggi a Ezeiza, con la nazionale.

NUOVO GUAIO – C’è una novità dell’ultimo momento dall’Argentina, e non è incoraggiante. Purtroppo Lautaro Martinez ha manifestato, secondo quanto riporta il giornalista di TNT Sports LA Arturo Bulian, un fastidio sotto il gluteo. Si tratta di un qualcosa accusato poco fa, in occasione dell’allenamento svolto oggi nel centro sportivo di Ezeiza. Da ricordare che l’attaccante è andato lo stesso in nazionale, nonostante l’Inter sia in isolamento fiduciario. Questo perché l’ASL ha comunque concesso ai giocatori di poter rispondere alle convocazioni, a differenza della Roma. Il Toro aveva già avuto domenica una fasciatura in una zona simile, dopo un problema alla parte posteriore della coscia sinistra nel riscaldamento di Atalanta-Inter, poi aveva giocato lo stesso. Ieri, all’arrivo in Argentina, si è sottoposto a esami ma senza essere escluso dai convocati. Ora un nuovo problema per Lautaro Martinez, che teoricamente dovrebbe giocare nella notte fra giovedì e venerdì (all’1 ora italiana) contro il Paraguay nelle qualificazioni ai Mondiali: la speranza è che non sia nulla di grave.