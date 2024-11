Lautaro Martinez titolare con l’Argentina? Scaloni ha un dubbio!

La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali: l’Argentina di Lautaro Martinez sarà impegnata nella gara valida per le qualificazioni Mondiali, contro il Paraguay. In dubbio la presenza dal 1′ dell’attaccante dell’Inter.

DUBBIO LAUTARO PER L’ARGENTINA – Tempo di Nazionali. Tra i tanti calciatori dell’Inter impegnati con i rispettivi Paesi, c’è ovviamente Lautaro Martinez. Il Toro, in attesa di ritrovare la miglior condizione possibile, sarà impegnato con la sua Argentina in vista della sfida contro il Paraguay. Partita in programma questo venerdì alle 20:30 (00.30 italiane). Come riportato da TycSports, nell’allenamento ridotto di martedì, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Lionel Messi e Julián Álvarez sono stati provati insieme da Lionel Scaloni. In quella che potrebbe essere un’indicazione sulla possibile formazione. L’attaccante dell’Atletico Madrid, però, lotta per un posto da titolare proprio con Lautaro Martinez oppure potrebbe addirittura condividere l’attacco. La decisione verrà presa nei prossimi allenamenti.

Lautaro Martinez e la bagarre con Julian Alvarez: l’Argentina riflette e l’Inter osserva

BAGARRE – Ovviamente anche l’Inter mantiene un occhio di riguardo nei confronti dell’allenamento dell’Argentina. Lautaro Martinez, che alcune ore fa ha risposto pure ad un tifoso interista che lo aveva criticato sui social, dovrà giocarsi la maglia da titolare con il solito Julian Alvarez. Il Toro è rimasto a secco contro il Napoli, nell’ultimo turno di campionato, dopo aver trovato invece due gol di fila gol contro Empoli e Venezia. Ora nuovamente la Nazionale. L’Argentina, dopo aver giocato contro il Paraguay, dovrà affrontare anche il Perù mercoledì.