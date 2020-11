Lautaro Martinez, sorriso Inter? Le ultime in vista di Argentina-Paraguay

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Lautaro Martinez, buone notizie arrivano dall’Argentina. L’attaccante nerazzurro – dopo il problema in Atalanta-Inter sembra stare meglio. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Olé

PROBLEMA RISOLTO – Venerdì all’una di notte italiana l’Argentina affronterà il Paraguay nel match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali in programma in Qatar nel 2022. Protagonista della sfida sarà Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro si è infatti allenato da solo nei primi giorni di ritiro a causa di un problema al gluteo nel prepartita di domenica, ma in patria sono sicuri: giocherà dal primo minuto.