Lautaro Martinez: «Sofferto contro il Perù. Mia intuizione? Spiego»

Lautaro Martinez si è espresso nel post-partita di Argentina-Perù, sfida valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026 vinta con il punteggio di 1-0 proprio grazie a un suo gol.

LE DICHIARAZIONI – Lautaro Martinez è stato nuovamente il protagonista di un match disputato dalla sua Argentina. Il Toro, infatti, ha deciso con una giocata dall’elevato coefficiente di difficoltà l’ultima sfida del 2024 della Selección contro il Perù. Al termine del match, il capitano dell’Inter ha parlato in questo modo dell’incontro: «Abbiamo sofferto. Non siamo stati in grado di trovare prima la rete (il gol è arrivato nel secondo tempo, ndr.), così come accaduto contro il Paraguay. A livello di gioco siamo stati bravi, ma i nostri rivali si sono chiusi bene. Per questo abbiamo dovuto trovare altre soluzioni per trovare la via del gol. Dopo averlo fatto, abbiamo continuato a giocare come sappiamo per concludere la partita con serenità».

Lautaro Martinez sulla sua stagione e sul segreto del gol contro il Perù

LA STAGIONE – Così Lautaro Martinez sul suo straordinario 2024 con l’Inter e l’Argentina: «Contento per quanto avvenuto sul piano personale, ora mi preparo per quello che verrà. L’importante è fare sempre il proprio gioco e impegnarsi per portare a casa il risultato».

LA PRODEZZA – A proposito della rete valsa la vittoria finale alla propria Nazionale, Lautaro Martinez si è espresso in questi termini: «Mi sono preparato per colpirla. Per fortuna sono riuscito a indirizzarla verso la porta avversaria, trovando il gol anche grazie alla deviazione del calciatore avversario».