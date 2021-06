L’Argentina vede sfumare la vittoria al 94′ in Colombia. Lautaro Martinez gioca una discreta partita e va due volte vicino al gol, ma la Seleccion spreca un doppio vantaggio e si fa riprendere sull’ultima azione.

FREGATI ALLO SCADERE – Finale amaro per l’Argentina di Lautaro Martinez, che pareggia la seconda partita consecutiva nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. A Barranquilla, contro la Colombia, la Seleccion parte al meglio e al 3′ passa con un colpo di testa di Cristian Romero su punizione di Rodrigo de Paul. Il primo gol in nazionale del difensore dell’Atalanta è bissato all’8′ da Leandro Paredes, bravo e fortunato a raccogliere palla in area e liberarsi con uno slalom per il sinistro vincente. Si va al riposo dopo ben nove minuti di recupero, per un infortunio al portiere dell’Argentina Emiliano Martinez (scontro con Yerry Mina). A inizio ripresa ci pensa Nicolas Otamendi a rimettere in pista la Colombia, allargando il gomito su Mateus Uribe. È un rigore tanto evidente quanto stupido, non perdona Luis Fernando Muriel che accorcia al 51′. Lautaro Martinez gioca tutta la partita (alla fine, recupero compreso, sono quasi 105′) e sfiora due volte il gol. Glielo nega David Ospina, prima di piede a metà ripresa e poi su un tiro secco dieci minuti dopo. Ma nel quarto dei cinque minuti di recupero la Colombia pareggia: cross da destra e incornata di Miguel Borja.