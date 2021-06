Lautaro Martinez, Scaloni non perde tempo: titolare in Argentina-Cile

Nonostante la partita sia in programma per domani sera (da noi venerdì 4 giugno alle 2 di notte), Lionel Scaloni non perde tempo in vista di Argentina-Cile. Il Commissario Tecnico della Albiceleste ha infatti già rivelato chi scenderà in campo per la gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Tra questi, Lautaro Martinez.

FORMAZIONE UFFICIALE – Lionel Scaloni non perde tempo in vista di Argentina-Cile, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Il Commissario Tecnico della Albiceleste ha infatti già dichiarato in conferenza stampa chi saranno i giocatori scelti per scendere in campo. Tra questi anche Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter farà infatti coppia con Lionel Messi. A completare gli undici sono Martinez in porta, Foyth, Romero, Martinez Quarta e Tagliafico in difesa, Ocampos, Paredes, De Paul e Di Maria a centrocampo.