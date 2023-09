Lautaro Martinez, assist da Scaloni? Ballottaggio in attacco

L’Argentina campione del Mondo si prepara per le qualificazioni al prossimo Mondiale, con le due sfide a Ecuador e Bolivia. Per l’Inter può arrivare un assist dal Commissario Tecnico Lionel Scaloni, ancora indeciso sulla scelta tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, come riporta il quotidiano argentino Diario Olé.

BALLOTTAGGIO – Due partite e un ballottaggio in attacco: l’Argentina affronterà Ecuador e Bolivia per le qualificazioni al prossimo Mondiale, ma il Commissario Tecnico Lionel Scaloni non è ancora sicuro su chi partirà titolare come numero nove tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Se dovessero giocare una partita a testa, la speranza è che il numero 10 nerazzurro sia a questo punto il titolare della prima sfida – giocata in Argentina – lasciando così il centravanti del Manchester City ad affrontare la durissima trasferta di La Paz, che si giocherà in altura e che richiederà un notevole dispendio di energie.