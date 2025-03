Lautaro Martinez, problema prima di Uruguay-Argentina. Dialoghi con l’Inter

Lautaro Martinez, perno dell’attacco dell’Inter, molto probabilmente, dovrà dare forfait per il match Uruguay-Argentina per un problema fisico. Il club nerazzurro è in contatto con la nazionale albiceleste per monitorare la situazione.

ALLARME – L’Inter segue da vicino le vicende legate alle condizioni di Lautaro Martinez, che ha risposto alla convocazione dell’Argentina nonostante il problema accusato dopo l’Atalanta. Il capitano dell’Inter molto probabilmente salterà la sfida contro l’Uruguay, l’Inter è in allarme perché non può permettersi di perdere il suo giocatore migliore. Dialoghi in corso tra lo staff medico dell’Inter e quello dell’Argentina per trovare la soluzione migliore per il giocatore. I primi consulti lasciano trasparire un problema legato ad un affaticamento muscolare dopo le numerose partite giocate con i nerazzurri. Non sembra nulla di grave ma è importante non rischiare nulla in questo momento delicato della stagione. L’Argentina in questo momento in classifica per la qualificazione al mondiale è al primo posto con 25 punti, subito dopo proprio l’Uruguay a 20.

Lautaro Martinez, situazione in continuo aggiornamento

BOLLETTINO MEDICO – La situazione di Lautaro Martinez in questo momento è monitorata molto attentamente. I campioni d’Italia non possono assolutamente rinunciare all’apporto offensivo dato da ‘El Toro’ in questo periodo fondamentale della stagione. Aprile è alle porte e con lui ci saranno anche i primi verdetti di Campionato, Coppa Italia e Champions League. L’Inter deve fare i conti con numerosi infortuni tra i quali Denzel Dumfries, uscito acciaccato dopo la vittoria di Bergamo. Il francese Marcus Thuram è alle prese con il costante dolore alla caviglia che si trascina da tempo. Il polacco Piotr Zielinski è indisponibile per una lesione muscolare al polpaccio. Stefan de Vrij ha saltato, in favore di Francesco Acerbi, la partita contro l’Atalanta per via di un problema al ginocchio. Ancora fuori Dimarco fino a fine marzo per un problema alla coscia. L’Inter è rimaneggiata e dovrà fare a meno di numerosi protagonisti. Un possibile infortunio di Lautaro Martinez potrebbe stravolgere gli equilibri mentali e tattici dei nerazzurri.