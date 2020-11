Lautaro Martinez riprende la serie: gol anche in Perù-Argentina

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Argentina

Lautaro Martinez ha permesso all’Argentina di vincere in Perù. L’attaccante dell’Inter, rimasto a secco contro il Paraguay, ha trovato di nuovo la via del gol nella vittoria per 0-2 a Quito. È la sua terza rete nelle ultime quattro partite fra club e nazionale.

DI NUOVO A BERSAGLIO – Lautaro Martinez chiude la vittoria per 0-2 dell’Argentina in Perù. L’attaccante dell’Inter, schierato (ovviamente) titolare dal commissario tecnico Lionel Scaloni, gioca ottantanove minuti a Lima nel successo della Seleccion. Al 17′ bel lavoro di Giovani Lo Celso, che con una gran giocata dal fondo crossa per Nicolas Gonzalez, bravo a portarsi avanti il pallone e incrociare col sinistro. Undici minuti dopo è la volta del Toro: Leandro Paredes lo manda in porta centralmente, lui salta il portiere Pedro Gallese e in caduta mette dentro a porta vuota. È il suo undicesimo gol in ventuno presenze con la maglia dell’Argentina. Ripresa piuttosto agevole, senza permettere al Perù di tornare in partita. All’89’ la sostituzione, con Alejandro Gomez che entra al suo posto per gli ultimi istanti. Argentina seconda in classifica a dieci punti, due in meno del Brasile unica a punteggio pieno. Lautaro Martinez ora tornerà a Milano: domenica alle ore 15 c’è Inter-Torino.