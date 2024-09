Lautaro Martinez si ricarica per l’Argentina: dolce pausa prima della Colombia!

Dopo la prima titolarità con l’Argentina Lautaro Martinez è pronto a rispondere di nuovo presente alla chiamata del CT Scaloni. Prima di partire per la Colombia, però, è il momento di una dolce e breve pausa.

PRIMO ROUND – Sono tanti i giocatori dell’Inter in giro per il mondo in questi giorni. Uno, però, dista da Milano molti più chilometri di tutti: Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, dopo esser tornato titolare nella partita contro l’Atalanta, è volato in Argentina. Lì Lionel Scaloni lo ha chiamato subito all’appello, schierandolo dal primo minuto nella partita di qualificazione ai Mondiali disputata contro il Cile. L’attaccante, che in Copa America ha dato un grandissimo contributo ai suoi connazionali, è rimasto per ben 79 minuti, al fianco dell’altro titolare Julian Alvarez. Con Lionel Messi temporaneamente fuori dai giochi, il CT Scaloni potrebbe riproporre questo tandem offensivo anche nella prossima sfida in programma a breve.

Lautaro Martinez lontano dall’Inter ma non dalla famiglia: in dolce compagnia in Argentina!

PAUSA – Nella notte tra giovedì e venerdì Lautaro Martinez è sceso in campo con la sua Argentina per sfidare il Cile. Il match di qualificazione ai Mondiali ha sorriso all’Albiceleste, uscita vittoriosa per 3-0. L’attaccante dell’Inter è rimasto a secco di gol, ma potrebbe presto rifarsi nella seconda gara, contro la Colombia. Prima di partire e mettere nel mirino il nuovo avversario, però, Lautaro Martinez ricarica le batterie nella propria terra natale. Lì il calciatore ha trascorso la giornata insieme alla sua famiglia, partita insieme a lui da Milano. Sui social il capitano dell’Inter ha pubblicato teneri scatti che raffigurano i suoi figli, da sempre i primi sostenitori insieme alla moglie Augustina, in una dolce pausa a Mendoza. Dopo aver fatto il pieno d’amore e famiglia, Lautaro Martinez è pronto per una nuova sfida con l’Argentina, alla quale faranno le seguito le tante con la sua Inter.