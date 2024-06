Lautaro Martinez out per Argentina-Canada? La scelta di Scaloni

Lautaro Martinez è in ballottaggio con Julian Alvarez per un posto da titolare all’esordio in Copa America dell’Argentina contro il Canada. Questa è la scelta definitiva di Lionel Scaloni.

FUORI? – Questa notte alle ore 2 italiane ci sarà Argentina-Canada, partita valida per l’esordio di entrambe le squadre in Copa America. L’Albiceleste arriva da campione del Mondo e detentrice dell’ultima competizione vinta contro il Brasile nella finale firmata da Angel Dì Maria. L’esterno ex PSG e Juventus, attualmente al Benfica, avrà una maglia da titolare. Lautaro Martinez è in ballottaggio con Julian Alvarez, c’è l’indiscrezione del giornalista Gaston Edul di Tyc Sports direttamente dal Mercedes-Benz Stadium negli Stati Uniti.

Lautaro Martinez-Julian Alvarez, chi gioca? La risposta

PANCHINA – Lautaro Martinez, nonostante la doppietta dell’ultima partita, non giocherà dal primo minuto. Al suo posto Lionel Scaloni preferirà ovviamente l’attaccante del Manchester City Julian Alvarez. Il numero 9 è stato decisivo ai Mondiali in Qatar e riparte dalla sicurezza del posto negli undici iniziali. Al suo fianco, oltre a Dì Maria, sarà in campo senza ombra di dubbio il miglior giocatore del mondo, Lionel Messi. Il giocatore dell’Inter sarà fuori così come il compagno classe 2005 Valentin Carboni. Il capitano nerazzurro avrà comunque una chance a partita in corso, la staffetta con Alvarez continua.