Lautaro Martinez, occasione contro Curacao: ritorno dal 1′

Martedì l’Argentina è impegnata in amichevole contro Curacao. Un’altra sfida per proseguire – dopo la gara contro Panama – nella festa dopo la vittoria del Mondiale. Secondo Diario Olé, Lautaro Martinez tornerà titolare al posto di Julian Alvarez.

RITORNO DAL PRIMO – Si prepara a scendere nuovamente in campo da titolare Lautaro Martinez con la maglia dell’Argentina. Dopo aver perso il posto in favore di Julian Alvarez sia al Mondiale che nell’amichevole contro Panama, il Toro è tra gli undici scelti per giocare da titolare contro Curacao. Insieme a lui, in attacco, agiranno Lionel Messi e Angel Di Maria.