Lautaro Martinez, nuova festa con l’Argentina. E tocca anche a Carboni?

Carboni e Lautaro Martinez saranno gli ultimi giocatori dell’Inter, in ordine di tempo, a giocare con le nazionali (vedi programma). Stanotte entrambi avranno un’amichevole con l’Argentina.

LA FESTA PROSEGUE – Quest’ultima settimana per l’Argentina si è rivissuta la gioia per la vittoria dei Mondiali avvenuta lo scorso 18 dicembre in Qatar. La Seleccion di Lionel Scaloni è tornata a giocare in patria dopo il trionfo di tre mesi fa, con un’accoglienza entusiasta da parte della popolazione. Nell’amichevole di quattro giorni fa (vedi articolo) il numero 10 dell’Inter è subentrato, stanotte (all’1.30 ora italiana) il secondo impegno contro Curaçao a Santiago del Estero. La speranza è che il Toro possa sbloccarsi dal punto di vista realizzativo, per cancellare il rigore sbagliato con lo Spezia che lo ha molto frenato nelle successive partite (anche mentalmente). Lautaro Martinez stavolta dovrebbe partire titolare, anche in un’ottica di rotazioni da parte del commissario tecnico Lionel Scaloni per dare a tutti una passerella. E per questo non è da escludere che trovi il suo esordio con l’Argentina anche Valentin Carboni, l’altro dell’Inter convocato.