Lautaro Martinez fuori da Tokyo 2020: non convocato dall’Argentina

Lautaro Martinez è fuori dalla lista dei convocati di Fernando Batista, CT della Nazionale Argentina Under 20 e Under 23, per Tokyo 2020.

NON CONVOCATO – Lautaro Martinez è assente dai convocati di Fernando Batista, CT della Nazionale Argentina Under 20 e Under 23, per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’attaccante albiceleste dell’Inter sarà dunque a disposizione dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi dopo le vacanze. Il tweet della Nazionale argentina. “A seguire, i 22 convocati dal tecnico Fernando Batista per rappresentare la Nazionale Argentina ai giochi olimpici Tokyo 2020.

✍ Ecco i nostri protagonisti!“.

A continuación, los 22 convocados por el entrenador Fernando Batista para representar a la Selección @Argentina en los Juegos Olímpicos #Tokyo2020 ✍ ¡Acá están nuestros protagonistas! 🇦🇷 pic.twitter.com/HvOtJjeK43 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 2, 2021