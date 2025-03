Lautaro Martinez festeggia da lontano! Argentina ai Mondiali

Lautaro Martinez festeggia da lontano un grande risultato ottenuto con la sua Argentina. Lo comunica ufficialmente la nazionale sul suo profilo X.

MOMENTO – Lautaro Martinez ha saltato gli ultimi impegni con l’Argentina. L’attaccante ha fatto registrare un infortunio di natura muscolare e Lionel Scaloni ha deciso di rimandarlo a Milano in accordo con il suo staff medico. Il numero 10 dell’Inter ha accettato a fatica tale scelta, non è abituato a saltare partite, ma ha dovuto farlo e sta già recuperando. L’obiettivo è quello di essere a disposizione per la gara con il Parma di campionato, prima è difficile che possa tornare tra i convocati. Salterà perciò Udinese e soprattutto Milan nella semifinale di Coppa Italia.

TRAGUARDO – In questo momento non facilissimo per Lautaro Martinez arriva una notizia che rappresenta un fulmine a ciel sereno. La sua Argentina, senza nemmeno giocare quest’oggi, ha ottenuto ufficialmente il pass per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Negli Stati Uniti la Seleccion arriva da campione in carica e Lautaro Martinez sarà uno dei suoi leader vista l’ultima Copa America vinta da capocannoniere. La nazionale del Sud America ha già pubblicato la locandina per il traguardo raggiunto in serata.

#SelecciónMayor ¡#Argentina está clasificada al Mundial 2026! 🏆🌎 🧮 Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita 🔝 📰 Todos los detalles: https://t.co/T4bCCjh7cR pic.twitter.com/Ep6WhR6q99 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 25, 2025

Tra poco meno di due ore l’Argentina giocherà contro il Brasile, ma questa così come le gare di giugno con Cile e Colombia saranno inutili.