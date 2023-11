Lautaro Martinez il favorito in Brasile-Argentina! La probabile formazione

Brasile-Argentina sarà la sesta partita valida per le Qualificazioni Sudamericane al prossimo Mondiale 2026 che si terrà tra Messico, Canada e Stati Uniti. Nel corso degli ultimi allenamenti Lautaro Martinez è stato il centravanti titolare della squadra. Di seguito la probabile formazione secondo TyC Sports.

TORNA TITOLARE – Lautaro Martinez non sarà risparmiato dall’Argentina in vista del prossimo match, anzi, torna titolare più carico che mai nell’importantissima sfida (soprattutto sentita) contro il Brasile, in programma mercoledì 22 novembre all’1:30 (ore italiane). Si gioca al Maracanà, il “classico” tra le due Nazionali Sudamericane per il sesto appuntamento delle qualificazioni al prossimo Mondiale. L’attaccante dell’Inter non sarà l’unico cambio in attacco (prenderà il posto di Julian Alvarez), che vedrà anche il ritorno di Angel Di Maria al posto di Nico Gonzalez.

Di seguito la probabile formazione dell’Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Rosemary, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Lautaro Martinez

Fonte: TyC Sports