A Lautaro Martinez evitati 21′ dopo il gol: vince l’Argentina sulla Colombia

È appena finita Argentina-Colombia 1-0, con Lautaro Martinez di nuovo sul tabellino dei marcatori. Il Toro decide l’incontro di Cordoba: è suo l’unico gol (vedi articolo), che di fatto taglia fuori i Cafeteros dalla corsa per i Mondiali.

DI MISURA – L’Argentina batte 1-0 la Colombia e per i Cafeteros la qualificazione ai Mondiali è ormai una missione pressoché impossibile. Come contro il Cile venerdì notte a essere decisivo per la Seleccion è Lautaro Martinez. Il Toro colpisce al 29′: cross da sinistra di Marcos Acuna (ottima partita la sua), buco di William Tesillo e il numero 10 dell’Inter controlla a centro area per poi superare Camilo Vargas con una rapidissima giocata. La Colombia non si fa notare per tutto il primo tempo, ma appena superato il 45′ ha una doppia chance nella stessa azione: Emiliano Martinez mura Miguel Borja, subentra Luis Diaz e sulla linea si oppone German Pezzella. Fra i migliori in campo Angel Di Maria, che chiama nella ripresa Vargas a un miracolo su un sinistro dal limite destinato in gol. Poi il Fideo esce assieme a Lautaro Martinez al 69′, tra gli applausi del pubblico di Cordoba: al loro posto Nicolas Gonzalez e Paulo Dybala. Nel primo dei quattro minuti di recupero folle carambola sul palo su tiro-cross di Johan Mojica, ma è fuorigioco. Per l’Argentina già qualificata vittoria comunque ininfluente, Colombia a -5 dal quarto posto con due partite rimanenti.