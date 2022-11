Lautaro Martinez e Correa arrivati al ritiro dell’Argentina: subito in campo!

Chiusa la prima parte della Serie A, è tempo di proiettarsi al Mondiale. Lautaro Martinez e Joaquin Correa, dopo la vittoria in Atalanta-Inter di ieri, hanno da poco raggiunto il ritiro dell’Argentina ad Abu Dhabi e sono già scesi in campo per l’allenamento.

