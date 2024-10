Lautaro Martinez convocato dall’Argentina, non l’unico dell’Inter!

Lautaro Martinez sarà regolarmente presente nei prossimi due impegni validi per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Lionel Scaloni ha ufficializzato la lista dei convocati. C’è una novità dalla Serie A.

CONVOCATI – Tra i nomi noti spicca Lautaro Martinez, tornato in piena forma dopo l’infortunio subito recentemente con l’Inter. Nonostante il poco spazio al Marsiglia, Valentín Carboni è stato confermato nella selezione maggiore, segno della fiducia riposta dal ct nei giovani. Grande attenzione anche per il ritorno di Lionel Messi, che guiderà la squadra dopo aver saltato gli ultimi impegni. Messi, nonostante l’età, resta un punto di riferimento sia in campo che fuori, e la sua presenza rappresenta un vero valore aggiunto per l’Albiceleste. Ma tra i convocati spicca anche una novità assoluta: Nico Paz, giovane talento in forza al Como, che ha impressionato tutti nelle sue prime uscite italiane. La convocazione per i due impegni cruciali contro Venezuela e Bolivia rappresenta un mix di esperienza e gioventù, con Scaloni che continua a puntare su alcuni elementi fondamentali del gruppo campione del mondo 2022.

Argentina, Lautaro Martinez e il resto dei convocati

Portieri: Rulli (Marsiglia), Musso (Atletico Madrid), Benitez (PSV).

Difensori: Montiel (Siviglia), Molina (Atletico Madrid), Romero (Tottenham), Balerdi (Marsiglia), Pezzella (River Plate), Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (River Plate), Tagliafico (Lione).

Centrocampisti: Paredes (Roma), Mac Allister (Liverpool), De Paul (Atletico Madrid), Palacios (Bayer Leverkusen), Fernandez (Chelsea), Lo Celso (Betis), Almada (Botafogo), Nico Paz (Como).

Attaccanti: Nico Gonzalez (Juventus), Dybala (Roma), Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Alvarez (Atletico Madrid), Valentin Carboni (Marsiglia).