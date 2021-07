Lautaro Martinez: «Contento per gli argentini! Continuiamo tutti insieme»

Lautaro Martinez, dopo la vittoria dell’Argentina ai quarti di finale di Copa América contro l’Ecuador, ha festeggiato il risultato arrivato anche grazie a un suo gol. Quello del 2-0 (vedi video).

VERSO LA VITTORIA – Lautaro Martinez suona la carica e festeggia dopo la vittoria dell’Argentina per 3-0 contro l’Ecuador. Arrivata, inoltre, anche grazie a una sua rete. Il numero 10 dell’Inter ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale, mettendo nel mirino la vittoria del trofeo: «Un altro passo in avanti, come un gruppo. Sono contento per tutti i miei compagni di squadra e per tutti gli argentini che ci sostengono. Continuiamo così, tutti insieme».

