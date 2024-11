Lautaro Martinez, che gol! Una prodezza e l’Argentina batte il Perù

Lautaro Martinez fa due su due con l’Argentina! Il Toro chiude l’ultima sosta per le nazionali del 2024 con uno splendido gol che permette all’Argentina di sbloccare il risultato col Perù. E il risultato non cambia più: a Buenos Aires finisce 1-0.

ANCORA A SEGNO – Dopo il gol giovedì notte nella sconfitta per 2-1 col Paraguay, Lautaro Martinez si ripete sbloccando il risultato. Lo fa anche al Monumental, la casa del Boca Juniors, stavolta nella vittoria per 1-0 contro il Perù. Primo tempo brutto della Seleccion, che crea poco e non riesce a incidere. Poi, al 55’, un lampo: Lionel Messi dal centro-sinistra entra in area, in mezzo a tre avversari riesce ad alzare il pallone che il Toro con una gran girata acrobatica trasforma nello splendido gol del vantaggio. Una giocata di classe assoluta, quella con cui farà ritorno all’Inter dopo una prima parte di stagione non certo scintillante. All’81’, Lautaro Martinez ha lasciato il posto al figlio d’arte Giuliano Simeone. E, ancora una volta, non è stato ammonito sotto diffida. L’Argentina sale a 25 punti ed è ormai a un passo dalla qualificazione ai Mondiali del 2026, dove potrà difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022.

Argentina-Perù 1-0: Lautaro Martinez decisivo!

Gol: 55’ Lautaro Martinez.