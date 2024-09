Lautaro Martinez l’arma dell’Argentina: Colombia vittima preferita!

Si rinnova la sfida fra Argentina e Colombia, con Lautaro Martinez che si sfrega le mani di fronte alla possibilità di colpire ancora. L’ultima volta è rimasta nella storia.

SFIDA RINNOVATA – Dopo il match casalingo vinto 3-0 contro il Cile, l’Argentina è pronta alla seconda manche di questa pausa Nazionali: la sfida in trasferta contro la Colombia in programma questa sera alle ore 22.30 a Barranquilla. Lionel Scaloni vuole portare a casa un’altra vittoria, utile alla qualificazione per i Mondiali del 2026. Il CT argentino, per farlo, potrebbe utilizzare l’arma Lautaro Martinez, che ha proprio la Colombia fra le sue vittime preferite.

Lautaro Martinez, tutte le volte in cui ha ferito la Colombia!

UN’ALTRA CHANCE – Contro il Cile Lautaro Martinez è partito titolare, affiancato dal connazionale Julian Alvarez. In quell’occasione l’attaccante dell’Inter non è riuscito a trovare la porta, come ha fatto invece nella finale di Copa America proprio contro la Colombia. Lo scorso 15 luglio infatti il leader nerazzurro si è distinto, mettendo a segno il gol che ha permesso alla propria Nazionale di conquistare un altro trofeo, dopo il massimo traguardo nel Mondiale del 2022. Ma la finale in Copa America non è stata l’unica sfida in cui Lautaro Martinez ha ferito, in maniera memorabile, la Colombia. In quattro partite disputate contro, il Toro ha totalizzato tre gol. Il primo il 7 luglio del 2021, sempre nell’ultima partita della stessa competizione, poi vinta ai rigori dall’Argentina. Il secondo, il 2 febbraio del 2022, un gol vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Questa sera arriva un’altra importante chance per Lautaro Martinez, non solo per confermarsi il carnefice della Colombia, ma anche per rendersi sempre più indispensabile nella squadra di Scaloni.