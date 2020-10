Lautaro Martinez: “Argentina, questa vittoria ha un significato. Messi…”

Lautaro Martinez Argentina

Lautaro Martinez è stato il grande protagonista di Bolivia-Argentina, con un gol e un assist nell’1-2 di La Paz (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ha parlato a TyC Sports al termine del match, trovando i significati della vittoria e citando Messi come esempio di abnegazione.

SERIE NEGATIVA INTERROTTA – L’Argentina vince in Bolivia dopo quindici anni, e questo grazie a Lautaro Martinez. Questo il commento a caldo dell’attaccante: «È possibile vincere in altura! Abbiamo pensato a quello che significava per noi questa partita, per tutto quello che era successo le volte precedenti. È molto difficile giocare qui, cambia moltissimo il tipo di gioco, ma questa squadra è giovane e forte. Ha giocatori d’esperienza, come Lionel Messi, e questa vittoria è merito loro: guarda Messi andare a saltare di testa, correre e pressare. Si sono dette tante cose prima, ma abbiamo dimostrato di poter vincere. Sapevamo che sarebbe stato difficile, loro sono abituati a questa situazione. Ma alla fine abbiamo dimostrato di avere tanta qualità e siamo molto felici per questo successo».